Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

Turkcell'in Genel Kurulu'nda şirketin Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı. Devir işlemlerinin ardından yüzde 49 oranındaki halka açık hisseler borsada işlem görmeye devam edecek ve Varlık Fonu yüzde 26,2 pay ile en büyük hissedar olacak.