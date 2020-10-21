Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı
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Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

21.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:15

Turkcell'in Genel Kurulu'nda şirketin Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı. Devir işlemlerinin ardından yüzde 49 oranındaki halka açık hisseler borsada işlem görmeye devam edecek ve Varlık Fonu yüzde 26,2 pay ile en büyük hissedar olacak.

Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmiyet kazandı. Şirketin Genel Kurulu, Türkiye Varlık Fonu'na hisse devrini resmen onayladı. Turkcell brüt 811.6 milyon TL kâr payı dağıtacak.

PAY SAHİPLERİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

TÜRKİYE VARLIK FONU EN BÜYÜK HİSSEDAR OLACAK

Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor.

Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

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