Turkcell'in inovatif çözümü Ultia, şirketlerin dijitalleşmesini kolaylaştırıyor

Turkcell, yeni geliştirdiği Ultia platformuyla işletmelerdeki iş süreçlerinin dijitalleşmesini kolaylaştırarak yüksek kaynak verimliliği sağlıyor.

Turkcell, yeni geliştirdiği Ultia platformuyla işletmelerdeki iş süreçlerinin dijitalleşmesini kolaylaştırarak yüksek kaynak verimliliği sağlıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği sade ve kullanıcı dostu olarak tasarlanmış, bulut tabanlı platform Ultia ile tüm iş süreçlerini tek bir yerden kolayca yönetebiliyor.

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen Turkcell, kurumsal müşterilerine sunduğu inovatif ürün ve servisleriyle de Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı vermeyi sürdürüyor. Zaman ve operasyonel verimlilik artışı için geliştirilen bulut tabanlı iş süreçleri yönetimi platformu Ultia sayesinde şirketler, ihtiyaçları olan birçok kurumsal uygulamayla ilgili çözüme hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor.

Ultia; kod yazma zorunluğu olmadan, ekstra uygulama ve platformlara ihtiyaç duymadan kurumlara tüm iş süreçlerini tek bir noktadan verimli şekilde yönetebilme kolaylığı sağlıyor. Orta ve büyük ölçekli şirketler, Ultia ile kendi kurumsal uygulamalarını hazır modüllerin yardımıyla hızla geliştirilebiliyor. Ultia'nın bulut tabanlı altyapısı sayesinde dijitalleşen işletmelerin, sunucu ve benzeri operasyonel bilişim maliyetleri de ortadan kalkarak önemli bir tasarruf sağlanıyor.

"Yenilikçi çözümlerimizle işletme ve kurumlarımızı rekabette öne geçiriyoruz"

Türkiye'nin dijitalleşen dünyada şirket ve kurumlarıyla da rekabette öne geçebilmesi için yenilikçi çözümler sunduklarını belirten Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şunları söyledi: "Türkiye'de kurumlarımız için iş süreçlerini dijitalleştirerek büyük verimlilik sağlayan, aynı zamanda maliyet açısından daha uygun ve verilerin Türkiye'de tutulduğu Ultia platformumuzu geliştirdik. Bu platformumuz sayesinde kurumlardaki tüm çalışanların kurumsal uygulama geliştirmesine imkan tanıyarak, işletmelere iş süreçlerini daha verimli ve kolay biçimde yönetebilmeleri için etkin çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin saygın kuruluşlarından 13 büyük şirket ve kurum, halihazırda Ultia platformumuzu kullanıyor. Bu yıl sonuna kadar kurumsal müşteri sayısını yaklaşık üç kat artırmayı hedeflediğimiz Ultia'yı önümüzdeki dönem yurt dışına da ihraç ederek teknolojideki öncülüğümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz".

Hem web hem de mobil üzerinden yönetilebiliyor

Covid-19 salgını döneminde artan dijitalleşme ihtiyacıyla birlikte işletmelerin temel faaliyetlerinden olan bilgi teknolojileri yönetimini kolaylaştıran Ultia; platform bünyesinde yer alan yardım masası, müşteri şikayetleri, varlık yönetimi, işe alım, özlük işleri, CV yönetimi, izin, masraf, seyahat, satın alma yönetimi ve idari işler alanındaki tüm talepleri uçtan uca yönetilebiliyor.

Ayrıca uygulama bünyesindeki anket, duyuru, sık sorulan sorular, self-servis portalı, SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması) ve daha pek çok imkanı bir arada sunan Ultia, hem web hem de mobil uygulama üzerinden yönetilebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı