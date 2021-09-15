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Türk yelken takımı Star Sailors Gold Cup için İsviçre'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türk yelken takımı Star Sailors Gold Cup için İsviçre'de

FIFA Dünya Kupası'nın yelken versiyonu olarak tanımlanan ve dünyanın en elit yelken sporcularının katılım sağlayacağı SSL Nations Gold Cup (SSL Dünya Kupası) organizasyonu için Türk yelken takımı, olimpiyatlar sonrasında hazırlıklarına hızla devam ediyor.

FIFA Dünya Kupası'nın yelken versiyonu olarak tanımlanan ve dünyanın en elit yelken sporcularının katılım sağlayacağı SSL Nations Gold Cup (SSL Dünya Kupası) organizasyonu için Türk yelken takımı, olimpiyatlar sonrasında hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Dünyanın, yelken sporunda en önemli ve rekabetçi organizasyonlarından olan ve organizasyona katılım için sporcuların olimpik ve uluslararası katılım gösterdikleri yarışmalardaki başarısı kriter olarak alınan organizasyona, milli yelkenci Alican Kaynar'ın takım kaptanı ve proje lideri olarak katılım sağladığı ekip, Beste Kaynakçı, Onur Bilgen, Tayfun Erey, Berkay Abay, Yiğit Yalçın Çıtak, Kıvanç Sevinç, Anıl Berk Baki, Barış Koncagül ile Deniz Çınar gibi önemli isimlerden oluşuyor.

Türk yelkenciliğinin gelişimi için ve "elit" pozisyonun perçinlenmesi adına önemli bir adım olacak bu organizasyonun test yarışları için İsviçre'nin Neuchatel kentinde kamp çalışmalarına devam eden takımın kaptanı Alican Kaynar, "Dünyanın en özel yelkencilerinin yer alacağı ve sporumuz için 2022 yılının en önemli etkinliklerinden biri olacak bu yarışmalarda, takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

Test yarışmaları kapsamında, 13-19 Eylül tarihleri arasında Fransa, Meksika, Malezya, Ukrayna, Tahiti, Güney Afrika ve Tayland ülke takımlarına karşı mücadele verecek takımımızın katılım sağlayacağı organizasyon 2022 yılının Mayıs ve Haziran aylarında İsviçre'de gerçekleşecek. - İSTANBUL

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Haber: Türk yelken takımı Star Sailors Gold Cup için İsviçre'de - Haberler Spor
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