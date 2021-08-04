Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı
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Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı

Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında gösterilen ve Atlas Okyanusu'nda yapılan Transquadra'ya katılacak ilk Türk takımı olan Alize Ocean Racing, 13-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Marsilya-Madeira etabı için yola çıktı.

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında gösterilen ve Atlas Okyanusu'nda yapılan Transquadra'ya katılacak ilk Türk takımı olan Alize Ocean Racing, 13-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Marsilya-Madeira etabı için yola çıktı. Yarışa katılacak olan Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir için Moda Deniz Kulübü'nde uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Dünyanın en zorlu yarışları arasında

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında yer alan Transquadra'ya katılacak ilk Türk takımı olan Alize Ocean Racing'e Moda Deniz Kulübü'nde uğurlama töreni yapıldı. Atlas Okyanusu'nda düzenlenen yarışa katılacak olan yelkencileri uğurlayan konuklar Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir'e "pruvanız neta olsun", "rüzgar kolayınıza olsun" ve "neşeniz daim olsun" gibi denizcilik uğurlama cümleleri ile uğurladı. 100 teknenin katılacağı yarış ilk olarak Marsilya-Madeira etabı ile başlayacak. Alize Ocean Racing bu zorlu yarışta 4 bin deniz millik yarış mesafesini sıfır karbon emisyonu ile kat edecekler.

Yelkenli tekne yarışana katılacak olan Tolga Ekrem Pamir, "Transquadra'ya baktığınızda 20 yıllık tarihi bulunuyor. Atlantik aşırı uzun bir yarış mesafe olarak. Daha önce de bu tip yarışlarda yer aldım. İlk defa Sinan Sümer ile böyle bir yarışta yüzde yüz Türk ekibi olmak biraz sıra dışı. Her denizin kendine ait bir zorluğu var, Atlantik'in de kendine has zorlukları var ama bu zorlukları yönetmeye ve buna adapte olmaya çalışacağız" dedi.

Yarışa katılacak olan Sinan Sümer, "Bu uzun ve zorlu bir yarış .Türkiye'den de okyanus aşırı yarışa katılacak tek Türk takımıyız. Uzun mesafe yarışının türlü zorlukları var, belli bir dayanıklılık ve planlama gerektiriyor. Yarış içerisinde çok büyük değişkenler var doğal durumlar olarak ve rakipler olarak. Çok ciddi yüzü aşkın rakibimiz var ama biz iyi hazırlandık takım arkadaşım Tolga bu parkuru daha önce 3 kere yaptı kendisi çok tecrübeli" dedi. - İSTANBUL

Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı
Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı
Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı
Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı
Türk yelken takımı Alize Ocean Racing, zorlu okyanus yarışı için yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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