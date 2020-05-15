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Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen turistler arasında 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçiyle ilk sırada yer alan Ruslar, bu yıl koronavirüs salgını sonrasında tatil yapmayı planlamıyor. Rusya'daki araştırmaya göre tatil yapmak istemeyenlerin oranı yüzde 59.

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
15.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:18

Yapılan bir araştırma, koronavirüs salgını nedeniyle Rusya vatandaşlarının çoğunun bu yaz tatil yapmayı planlamadığını ortaya koydu. Otkrıtiye Bankası'nın yaptırdığı araştırmaya göre, tatil yapmayı planlayan vatandaşların oranı sadece yüzde 41.

NE OLURSA OLSUN TATİL YAPACAKLAR YÜZDE 25

Plan yapanlar arasında yüzde 25'lik bir kesim "ne olursa olsun yıllık izne çıkacağını" söylerken, yüzde 15 "sınırlar açıldığı takdirde" tatil yapmayı düşünebileceğini beyan ediyor.

YURT DIŞINDA TATİL YAPMAK İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 14

Yıllık izin almayı düşünen her 5 kişiden 1'i tatili evde geçirmeyi, yüzde 18'lik bir bölüm ise daçaya (Rusların bağ/kır evi) gitmeyi planlıyor. Anket katılımcılarının yüzde 22'si yurt içinde, yüzde 14'ü yurt dışında tatil yapmayı düşündüğünü söyledi.

YÜZDE 8 EN AZ BİR YIL YURT DIŞINA ÇIKMAYI PLANLAMIYOR

Bankanın anketine katılanların yüzde 27'si karantina sonrası uzun mesafe yolculuğu yapmaya çekindiğini belirtirken katılımcıların yüzde 8'lik bölümü salgın endişesi nedeniyle "en az bir yıl" yurt dışına çıkmayı planlamıyor. Her dört kişiden biri ise "ilk fırsatta" yurt dışı seyahati yapmak niyetinde.

Tatil planı yapmadığını belirten vatandaşların üçte birlik kısmı izne çıkmayı düşünüyor. Yüzde 13'lük bir kesim ise şu anda işsiz.

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor

Ekonomi Manşet

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