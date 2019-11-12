Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi ağırlayacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında yarın Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi konuk edecek.
12.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:30
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında yarın Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.
Kaynak: AA