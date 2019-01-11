Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir.

Türk Telekom'da yönetim kurulu komiteleri atamaları

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde Mazen Abou Chakra'nın ve Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aran ve Bülent Aksu seçilmiştir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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