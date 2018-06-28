Türk Sporcu, İspanya'da Bir İngiliz Kıza Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Tutuklandı

İspanya'nın Salou şehrinde Akdeniz Oyunlarında yarışan 26 yaşındaki Türk sporcu, İngiliz bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

İngiliz turist, Türk sporcunun kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, 26 yaşındaki Türk sporcuyu gözaltına aldı.

TÜRK SPORCU, İNGİLİZ KIZIN GÖNÜLLÜ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

26 yaşındaki Türk sporcu, İngiliz kız ile bir gece kulübünde tanıştıklarını ve kızın ilişki için gönüllü olduğunu dile getirdi. Türk sporcu bu açıklamanın ardından tutuklandı.

İNGİLİZ KIZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından genç kız Tarragona'daki Joan XXIII Hastanesine sevk edildi.