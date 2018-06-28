Türk Sporcu, İspanya'da Bir İngiliz Kıza Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Tutuklandı
İspanyol polisi, Akdeniz Oyunlarına katılan 26 yaşındaki Türk halterciyi, sahilde İngiliz kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutukladı.
İspanya'nın Salou şehrinde Akdeniz Oyunlarında yarışan 26 yaşındaki Türk sporcu, İngiliz bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
İngiliz turist, Türk sporcunun kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, 26 yaşındaki Türk sporcuyu gözaltına aldı.
TÜRK SPORCU, İNGİLİZ KIZIN GÖNÜLLÜ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ
26 yaşındaki Türk sporcu, İngiliz kız ile bir gece kulübünde tanıştıklarını ve kızın ilişki için gönüllü olduğunu dile getirdi. Türk sporcu bu açıklamanın ardından tutuklandı.
İNGİLİZ KIZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından genç kız Tarragona'daki Joan XXIII Hastanesine sevk edildi.
YORUMLAR (8)
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Hindistan ile hiç bir farkımız kalmadı.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu haber bu sekli ile dogru ise yaziklar olsun bize diyebilirim ancak. Lanetliyorum.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BİR YERDEDE RAHAT DURUN NE ABAZA BİR TOPLUMUZ BEECevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ulan ingilizmi ispanyolmu karar verin.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırABC: Herkes karar vermiş. Sen de okuduğunu anlasan sorun olmayacak. Senin için açıklayayım. Olay yeri İspanya, olayın tarafları Türk sporcu ve İngiliz turist kız. Anladın!6 Yayından Kaldır