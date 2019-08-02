Türk Prysmian Kablo bilişim şirketleri arasında Bursa birincisi

Kablo sektörünün dünya çapındaki lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, "Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın 2018 yılı sonuçlarına göre "Bilişim 500 Plus" Bursa Şirketleri birincisi oldu.

2.08.2019 11:31
Türk Prysmian Kablo bilişim şirketleri arasında Bursa birincisi

Kablo sektörünün dünya çapındaki lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, "Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın 2018 yılı sonuçlarına göre "Bilişim 500 Plus" Bursa Şirketleri birincisi oldu.

Kaynak: Dunya.com

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