Türk Prysmian Kablo bilişim şirketleri arasında Bursa birincisi
Kablo sektörünün dünya çapındaki lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, "Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın 2018 yılı sonuçlarına göre "Bilişim 500 Plus" Bursa Şirketleri birincisi oldu.
Kablo sektörünün dünya çapındaki lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, "Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırması"nın 2018 yılı sonuçlarına göre "Bilişim 500 Plus" Bursa Şirketleri birincisi oldu.
Kaynak: Dunya.com
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