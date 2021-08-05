Türk Milli Takımı, erkekler 4x100 metre yarışında elendi
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak yarışında mücadele eden milli takım, elemeleri geçemeyerek elendiErtan Özkan, Kayhan Özer, Ramil Guliyev ve Jak Ali Harvey'den oluşan 4x100 metre bayrak takımı, elemelerde ilk seride koştu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak yarışında mücadele eden milli takım, elemeleri geçemeyerek elendi
Ertan Özkan, Kayhan Özer, Ramil Guliyev ve Jak Ali Harvey'den oluşan 4x100 metre bayrak takımı, elemelerde ilk seride koştu. Milliler bayrak değişimi sırasında yaptıkları hata nedeniyle diskalifiye edildi ve olimpiyata veda etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata