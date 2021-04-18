Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi
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Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi

Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi
Haberler.com - Haberler | Spor

PSG'de son döneme damgasını vuran Kylian Mbappe'nin model Yağmur Taktaş'a sosyal medyadan mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Yağmur Taktaş, Emre Mor'un kendisini evine davet ettiğini ileri sürüp, sonrasında yaşananları anlatmıştı. Daha önce İstanbul'a gelen Yağmur Taktaş ile otelde buluşan Mbappe'nin, Taktaş'a yine mesajlar atarak İstanbul'da buluşmak istediği iddia edildi. Mbappe'nin attığı mesajın ekran görüntüsü ortalığı salladı.

Yağmur Taktaş geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir moda programıyla kendini göstermişti. Daha önce Yağmur Taktaş, Emre Mor'un kendisini evine davet ettiğini ileri sürüp, sonrasında yaşananları anlatmıştı.

"YAŞI KÜÇÜKLERE BAKMIYORUM"

Tektaş, Mor'la ilgili, "Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Bana sosyal medyadan kendisi mesaj yolladı. Konuştuğumuzda daha önce görüştüğümüzü söyledi ama ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil. Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim. Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı istiyorum" demişti.

Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi!

AYNI OTELİ SORUYOR

Son olarak Yağmur Taktaş, Kylian Mbappe'nin kendisine attığı mesajlarla gündeme geldi. Fanatik'in aktardığı haberde; daha önce İstanbul'a gelen Yağmur Taktaş ile otelde buluşan Mbappe'nin, Taktaş'a yine mesajlar atarak İstanbul'da buluşmak istediği öğrenildi. İstanbul'da bir otelden fotoğrafla birlikte buluşma isteğinin yer aldığı mesajların ekran görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi!
Instagram'dan alınmıştır: Yağmur Taktaş
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