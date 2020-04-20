Türk Hava Yolları'ndan dev tahliye operasyonu
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Türk Hava Yolları'ndan dev tahliye operasyonu

Türk Hava Yolları (THY), geçici süreyle yurtdışında bulunan ve Covid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlar ile Türkiye'ye ulaştırmaya devam ediyor.

20.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:41
Türk Hava Yolları'ndan dev tahliye operasyonu

Türk Hava Yolları (THY), geçici süreyle yurtdışında bulunan ve Covid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşları özel uçuşlar ile Türkiye'ye ulaştırmaya devam ediyor. Bugün itibariyle başlayan ve bir hafta sürecek olan dev tahliye operasyonu kapsamında turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan 25 bine yakın vatandaş, Ramazan ayında aileleriyle bir arada olacak.

Tüm tarifeli yolcu seferlerini Korona virüs önlemleri kapsamında durduran, kargo uçuşlarını ise küresel gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için devam ettiren bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

"Dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini bir kez daha sergileyeceğiz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı tahliye uçuşlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz için anlamlı bir operasyona daha başlıyoruz. Tahliye uçuşlarımız ile yurtdışında mahsur kalan binlerce vatandaşımızı ailelerine kavuşturacak, Ramazan ayında onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini bir kez daha sergileyeceğiz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olmanın sorumluluğu ile en önemli değerimiz Türkiye için her tahliye uçuşumuzu gurur ve mutlulukla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

En fazla yolcu Almanya'dan gelecek

Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve bin 632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den bin 559, Kuveyt'ten bin 463, Cezayir'den bin 200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: "Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek".

(İHA)

Kaynak: İHA

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