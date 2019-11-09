Türk Hava Yolları: 0-3

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçBEŞİKTAŞ: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova,...

09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:14
Türk Hava Yolları: 0-3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçBEŞİKTAŞ: , Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, )TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Gemen)SETLER: 22-25, 19-25, 6-25SÜRE: 69 dakika (25, 24, 20)Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı 'na 3-0 mağlup oldu.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.