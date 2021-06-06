Türk futbolunda 'yabancı' krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk futbolunda 'yabancı' krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 8 futbolcu sahada, 6 futbolcu kenarda toplamda 14 yabancı bulundurma sayısında geri adım atmayacağı öğrenildi. Kulüpler Birliği de yarın İstanbul'da olağanüstü toplanacak. TFF'ye aktarılacak talepler için görüş alışverişi yapılacak. Kulüpler, yabancı sayısının değişmesi için sonuna kadar baskı yapacak.

TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kriz yarın daha da derinleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısındaki kararında geri adım atmayacağı öğrenildi. Öte yandan oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsü ve harcama limitleriyle ilgili yarın Kulüpler Birliği olağanüstü toplantı yapacak.

Türk futbolunda yabancı krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi

HERKES ŞİKAYETÇİ

Üç büyükler başta olmak üzere çoğunluk TFF'nin aldığı kararlara tepkili. Yabancı sayısının eski kurala dönmesi ve harcama limitlerinin yükseltilmesi talep edilecek. TFF'nin yabancı konusunda daha fazla esneme yapma ihtimali pek gözükmüyor. Ancak Kulüpler Birliği'nin sıkı baskısı değişimi getirebilir.

Türk futbolunda 'yabancı' krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
F.Bahçe'de futbol direktörlüğüne efsane isim geliyor! Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e teklif götürdü
F.Bahçe'de futbol direktörlüğüne efsane isim geliyor! Ali Koç, Rıdvan Dilmen'e teklif götürdü
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
MUHSİN BİÇİM: fenevbahçenin VİZYONSUZ başkanlarını alıp FENERASYON başkanı yaptınız .BETER OLUN!!!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SERKAN BAŞ: Fenerde hissesi olan adamın fenere daha fazla şans tanıma durumu. Konunun başka açıklaması olduğunu mu sanıyorsunuz? Fenerli işte, en iyi fenerlinin tartışma yaratmamak adına nasıl fenerli olduğunu söylemek konusunda tereddütlerim var...
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk futbolunda 'yabancı' krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:03:04. #1.15#

title