Türk futbolunda 'yabancı' krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 8 futbolcu sahada, 6 futbolcu kenarda toplamda 14 yabancı bulundurma sayısında geri adım atmayacağı öğrenildi. Kulüpler Birliği de yarın İstanbul'da olağanüstü toplanacak. TFF'ye aktarılacak talepler için görüş alışverişi yapılacak. Kulüpler, yabancı sayısının değişmesi için sonuna kadar baskı yapacak.

TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki kriz yarın daha da derinleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sayısındaki kararında geri adım atmayacağı öğrenildi. Öte yandan oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsü ve harcama limitleriyle ilgili yarın Kulüpler Birliği olağanüstü toplantı yapacak.

HERKES ŞİKAYETÇİ

Üç büyükler başta olmak üzere çoğunluk TFF'nin aldığı kararlara tepkili. Yabancı sayısının eski kurala dönmesi ve harcama limitlerinin yükseltilmesi talep edilecek. TFF'nin yabancı konusunda daha fazla esneme yapma ihtimali pek gözükmüyor. Ancak Kulüpler Birliği'nin sıkı baskısı değişimi getirebilir.