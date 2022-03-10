Türk futbolu uçurumun kenarında! FIFA değil, adli makamlar olaya el koyabilir

Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. MHK'nin 12 hakemi liste dışı bırakması kararını değerlendiren ünlü yorumcu, hakem Hüseyin Göçek'in ifadesi sonrası büyük tufan kopacağını belirtti.

Ahmet Çakar'ın açıklamaları şöyle:

"HAKEMLERE BASKI VE TELKİNDE BULUNULDU"

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "FIFA; tasfiye edilen bazı hakemlerin ifadesine başvurulduğunda anlayacak ki bazı federasyon ve MHK üyeleri, maç sonuçlarıyla ilgili hakemlere baskı ve telkinde bulunmuşlardır... Bunun en önemli kanıtı da Hüseyin Göçek'in ifadesi olacaktır... Şayet Hüseyin Göçek korkmayıp, her şeyi anlatır ve HTS kayıtları da incelenirse olay ortaya çıkar..." dedi.

"TÜRK ADLİ MAKAMLARI DA OLAYA DAHİL OLUR"

Öte yandan Suat Arslanboğa ile ilgili de bir tweet atan Çakar, "Şayet Suat Aslanboğa korkmayıp, konuşursa bırakın FIFA'nın duruma el koymasını, o zaman Türk adli makamları da olaya dahil olur."