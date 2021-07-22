Türk futbolu dibe doğru gidiyor! Tehlike çanları artık çok ciddi çalıyor

PSV karşısında ağır mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın durumu ülke sıralamasındaki yerimizi de ciddi anlamda tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada bulunan Türkiye, alınabilecek kötü sonuçlarla birlikte daha da gerileyecek. Sivasspor'un bu akşam Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı maç büyük önem taşıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme ilk karşılaşmasında deplasmanda PSV'ye karşı aldığı 5-1'lik mağlubiyet ülke sıralamasındaki yerimizi de bir hayli tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada bulunan Türkiye sınıra geldi ve alınabilecek kötü sonuçlarla birlikte 18. sıraya gerileme durumuyla karşı karşıya kaldı.

GÖZLER SİVAS MAÇINDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor sahadan mağlubiyetle ayrılırsa tehlike çanları çalacak. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını yakalamamız böylece birkaç seneyi alacak... İskoçya, Güney Kıbrıs'ın geride kalmamızın ardından şimdi de Çekya, Norveç, Yunanistan, Danimarka, İsrail gibi bizden ekonomik anlamda daha düşük seviyede olan liglerin arkasında yer alma ihtimalimiz bir hayli yükseldi.

ÇEKYA PEŞİMİZDE

21.200 puanla hemen arkamızda buşunan Çekya'nın temsilcileri Viktoria Plzen ve Slovacko'nun oynayacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak.

Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.