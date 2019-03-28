Türk Eximbank, İhracatı 5.7 Milyar Dolar Artırdı

Türk ihracatçısı 2018 yılında 11 milyar dolarlık ihracat artışı sağlarken, bu artışın 5.7 milyar dolarlık dilimi Türk Eximbank'ın Türk ihracatçılarına kullandırdığı 44,2 milyar dolarlık kredi sayesinde gerçekleşti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracatçılara sağladıkları kredilerin 2016 yılında 33 milyar dolar seviyesinde iken, 2017 yılında 39,3 milyar dolara, 2018 yılında ise 44,2 milyar dolara çıktığını kaydetti. Özel bir televizyon programında Gazeteci Serap Dikmen Ahmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan'ın sürekli stüdyo konuğu olduğu Reel Ekonomi programına konuk olan Yıldırım, "2019 yılında Türk ihracatçılarına 48.4 milyar dolar kredi kullandıracağız. Türkiye'nin ihracatının artışına 2018 yılında yüzde 3.4 katkı sağladık. Türkiye'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 11 milyar dolarlık ihracat artışının 5.7 milyar doları Türk Eximbank kredileri sayesinde oldu. 2019 yılında Türkiye'nin ihracat artışına katkımızı yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Türk Eximbank'ın 2019 yılında çalıştığı ihracatçı firma sayısını da 12 bin 500'e yükseltmek istiyoruz" dedi. Türk Eximbank'ın halihazırda 15 şubeyle hizmet verdiği bilgisini paylaşan Yıldırım, 2019 yılında Türkiye ihracatının yüzde 97'sinin yapıldığı illerde şubeleşme çalışmalarını tamamlayacaklarını ve şube sayılarının 20'ye ulaşacağını da belirtti.

Kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık

Türk Eximbank'ın 2019 yılı için 11 yeni destek programını devreye alacağı bilgisini de veren Yıldırım, kadın girişimcileri ihracata yönlendirmek amacıyla "Kadın Girişimci İhracatçılara Özel Kredi Programı"nı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirdiklerini, portföyünde en fazla kadın girişimci bulunan özel bir bankaya sağladıkları 100 milyon TL ve 200 milyon ABD doları tutarındaki kaynak sayesinde, yüzde 50'den fazlası kadın girişimcilere ait olan ihracatçı firmalara 1 yıl vade ile kredi sunmaya başladıklarını, kadın girişimcilere sundukları döviz kredilerinde faiz oranlarının 25 baz puan daha düşük tutulduğunu, benzer bir kredi programını önümüzdeki günlerde genç girişimcilere sunacaklarını ifade etti.

"Ege Bölgesi ihracatının yüzde 33'ünü destekliyoruz"

2018 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 26'sına verdiklerini, 2019 yılında bu oranı yüzde 27'ye çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veren Yıldırım, Ege Bölgesi ihracatçılarına verdikleri kredi destek oranlarını ise şöyle özetledi: "2018 yılında İzmir'in ihracatına verdiğimiz destek oranı yüzde 30'a ulaştı. Ege Bölgesi ihracatının ise yüzde 33'ünü destekliyoruz. Ege Bölgesinde Türkiye ortalamasının üzerinde bir destek oranına ulaştık."

Türkiye'nin 7. büyük bankası

Türk Eximbank'ın 2019 yılının ocak-şubat döneminde yurt dışında 1,3 milyar dolar fon temin ettiğini ve fon temininde Türkiye'nin 7. büyük bankası konumuna geldiğinin altını çizen Yıldırım, "Türk Eximbank, 2015 yılında bankacılık sistemindeki ihracat kredilerinin yüzde 37,4'ünü verir halde iken, 2018 yılı sonunda ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına verir hale geldi" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA