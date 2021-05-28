Türk Eximbank, AIIB'den 250 milyon dolar kredi sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türk Eximbank, AIIB'den 250 milyon dolar kredi sağladı

Türk Eximbank, AIIB'den 250 milyon dolar kredi sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Eximbank'ın, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 250 milyon dolar kredi sağladığı açıklandı.

Türk Eximbank'ın, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 250 milyon dolar kredi sağladığı açıklandı.

Türk Eximbank'ın, 26 Mayıs tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 250 milyon dolar tutarında 4,5 yıl vadeli, rekabetçi maliyet seviyelerine sahip bir kaynak için kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, kredi ile COVID-19'un neden olduğu likidite kısıtlamalarını azaltmak ve ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansmana erişimini artırmak hedeflenmektedir. Bununla birlikte, Türk ihracatçılarının işletme sermayesi finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada, "Temin edilen bu fon Türk Eximbank'ın sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirilecek olup, kredinin en az yüzde 5'i, kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kredi AIIB'nin bir İhracat Kredi Kurumu ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğine sahiptir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,60 sınırına dayandı, euro 10,47 ile rekor tazeledi
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,60 sınırına dayandı, euro 10,47 ile rekor tazeledi
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü
İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Eximbank, AIIB'den 250 milyon dolar kredi sağladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 15:23:54. #1.13#

title