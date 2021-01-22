Türk boksör Avni Yıldırım, WBA ve WBC kemerlerinin sahibi Alvarez ile karşılaşacak
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Türk boksör Avni Yıldırım, WBA ve WBC kemerlerinin sahibi Alvarez ile karşılaşacak

22.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:14
Türk boksör Avni Yıldırım, WBA ve WBC kemerlerinin sahibi Alvarez ile karşılaşacak

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile karşılaşacak.

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile karşılaşacak.

Alvarez, sıradaki maçını, Twitter hesabından yaptığı "27 Şubat'ta Avni Yıldırım'a karşı tüm unvanlarımı ortaya koyacağım." açıklamasıyla duyurdu.

Kızıl renkteki saçından dolayı tarçın anlamına gelen "Canelo" lakabı takılan Alvarez ile Yıldırım arasındaki müsabaka, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda yapılacak.

Kariyerlerinde 30 yaşındaki Meksikalı boksörün 54 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 29 yaşındaki Türk boksörün ise 21 galibiyet, 2 yenilgi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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