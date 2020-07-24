Turizmciler ek destek bekliyor TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Temsil Kurulu tarafında üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen online toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm sektörü sıkıntılı ve zor bir yıl geçiriyor.

Turizm sektörünün direkt ve dolaylı olarak pek çok iş alanıyla bağlantılı olduğunu, binlerce işletme ve milyonlarca çalışanı ilgilendirdiğini ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, turizm sektörü için pozitif ayrımcılık ile birlikte sektör çalışanlarına maaş desteği taleplerinde bulunduklarını, sektörün ek destekler beklediğini söyledi.

Pandeminin başlaması ile birlikte üye ilişkilerine ağırlık verdiklerini, üyelerin görüş ve beklentilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiklerini belirten Eker, üyelerden 2020 yılı aidatı alınmayacağını da sözlerine ekledi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Temsil Kurulu Murat Saraçoğlu da çalışmaları hakkında üyeler bilgilendirmelerde bulundu.Toplantıda konuşan üyeler de ağustos ayı için henüz sipariş alamadıklarını, sonrasında da okulların açılmasıyla birlikte sezonun sona ereceğini, 2020'nin kayıp bir yıl olarak biteceğini vurgulayıp sektörün meselelerini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler