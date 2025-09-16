SunExpress, İzmir'den Porto'ya Direkt Uçuş Başlatıyor

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 kış sezonunda uçuş ağına Portekiz'in ikinci büyük şehri Porto'yu ekliyor. Hava yolu, 5 Kasım itibarıyla İzmir'den, Porto'ya direkt uçuşlarına başlıyor.

SunExpress ile İzmir – Porto uçuşları, haftada iki kez Çarşamba ve Pazar düzenlenecek. Yeni hat ile yolcular, Porto'ya doğrudan ulaşım imkanı bulacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi merkeziyle Porto, zengin kültürel etkinlikleri ve canlı atmosferiyle yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İzmir'i Avrupa'nın popüler destinasyonlarıyla buluşturan SunExpress, sunduğu geniş uçuş ağıyla Türkiye turizmine katkı sağlamayı ve yolcularına keyifli seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.