Sümela Manastırı'nda WingSuit Atlayışı

TRABZON'da dünyaca ünlü inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nda İrlandalı Michael Morann, 'Wingsuit' (yarasa adam uçuşu) atlayışı gerçekleştirdi. Morann'ın atlayışı ve yaklaşık 250 kilometre hıza ulaştığı anlar, aksiyon kameralarıyla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli tarihi ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, yarasa adam uçuşuna sahne oldu. Wingsuit pilotu İrlandalı Michael Morann, Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı üzerinden süzülerek 'yarasa adam uçuşu' gerçekleştirdi. Sporcunun atlayışı ve gökyüzünde yaklaşık 250 kilometre hıza ulaşıldığı anlar, aksiyon kameralarına yansıdı. Moran, daha sonra paraşütünü açıp Altındere Vadisi'ne indi.

Türkiye'de birçok noktada atlayışlar yapan Michael Morann, daha önce ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de wingsuit uçuşu gerçekleştirmişti.