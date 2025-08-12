Nepal, 97 Zirveyi Ücretsiz Tırmanışa Açıyor

NEPAL, bazı bölgelerinde turizmi canlandırmak amacıyla gelecek iki yıl boyunca Himalayalar'daki 97 dağını ücretsiz tırmanışa açacağını duyurdu.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmak için ücretler eylül ayından itibaren yaklaşık on yıl sonra ilk kez artırılıyor. Ücretlerin zirve sezonunda 15 bin dolara çıkarılacağı açıklandı. Nepal Turizm Dairesi, uygulamanın ülkenin keşfedilmemiş turizm potansiyelini ve destinasyonlarını öne çıkarmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ücretsiz hale getirilen zirveler, Nepal'in Karnali ve Sudurpaschim eyaletlerinde yer alıyor. 5 bin 970 ile 7 bin 132 metre arasında değişen yükseklikleriyle bu dağlar, ülkenin en yoksul ve en az gelişmiş bölgelerinden birinde bulunuyor.

Nepal Yüksek Mahkemesi, Nisan 2024'te hükümete Everest ve bazı diğer zirvelerde verilen tırmanış izinlerini sınırlandırma talimatı verdi. Nepal Parlamentosu'nda görüşülen yeni yasa tasarısı, Everest'e tırmanmak isteyenlerin önce ülkede 7 bin metreyi aşan bir dağı çıkmış olmalarını zorunlu kılacak. Bu durum, Karnali ve Sudurpaschim'deki ücretsiz zirveleri ideal antrenman alanları haline getirecek.

Son iki yılda bu 97 zirveye tırmanan dağcı sayısı sadece 68 olurken, 2024'te Everest için 421 tırmanış izni verildi. Dağcılık, dünyanın en yüksek 10 dağına ev sahipliği yapan Nepal için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Tırmanış ücretleri geçen yıl 5,9 milyon dolar gelir elde etti ve Everest bunun dörtte üçünden fazlasını oluşturdu.