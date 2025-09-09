Kruvaziyer Turizminde Ağustos Ayında Rekor Kırıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında kruvaziyer turizminde 357 bin 646 yolcuyla rekor kırdıklarını duyurdu. Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398 yolcuya ulaştıklarını belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Ağustos ayı kruvaziyer verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Kruvaziyer turizminde yılın zirvesi ağustos ayında yaşandı. Bu ay limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203'e ulaştı. Yılın en fazla seferi bu ayda yapılırken, yolcu sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 yolcuya ulaştı. Ağustos ayları içerisinde en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, ocak-ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Ocak-Ağustos döneminde kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398 yolcuya ulaştı" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Uraloğlu, ağustos ayında Kuşadası Limanı'na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı'na 22 kruvaziyer gemi ile 27 bin 575 yolcu geldiğini belirterek diğer limanlara da 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Uraloğlu, "2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası limanı 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti" dedi.