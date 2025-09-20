Haberler

Kızkalesi'nde Eylül Ayında Turist Yoğunluğu

Kızkalesi'nde Eylül Ayında Turist Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Kızkalesi, eylül ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Hava ve deniz suyu sıcaklıkları tatilcileri bölgeye çekiyor, turizm işletmecileri için olumlu bir tablo oluşturuyor.

MERSİN'nin önemli tatil beldelerinden Kızkalesi'nde, eylül ayında turist yoğunluğu oluştu.

Mersin'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, eylül ayında da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında seyrettiği bölgede tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkarıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi, eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor.

TURİZMCİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Yabancı turistlerin yanı sıra çeşitli illerden gelen yerli turistlerin de tercihi olan Kızkalesi, yaz sezonunun bitmesine rağmen canlılığını koruyor. Kızkalesi'nde yaşanan yoğunluk, bölgedeki turizm işletmecilerini de memnun ediyor. Turistlerin ilgisi, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Rakam öyle böyle değil! Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Aziz Yıldırım 25 milyar TL demişti! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı

Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.