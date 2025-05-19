Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri ile Havalandı

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri ile Havalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı. Balonlar, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Kapadokya semalarında, balonlar ile yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandırıldı. Yüzlerce turist, sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çekildi.

Balon pilotu Bilge Ezel Hakan Kaya, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı. Tüm halkımıza kutlu olsun. Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalanıyor. Şu anda dünyada birçok yer Kapadokya'yı izliyor. Bizim çok özel olarak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın tüm dünyada kutlanmasına vesile oluyoruz. Dolayısıyla tüm balon camiasının bayramını kutlu olsun. Bu uğurda başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.