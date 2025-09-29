İnsuyu Mağarası'ndaki Dilek Gölü Kurudu, Ziyaretçiler Umutlarını Kaybetmiyor

TÜRKİYE'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu'nda bulunan 9 göl kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle tamamen kurudu. Buna rağmen ziyaretçiler mağarada kuruyan Dilek Gölü'ne para atmaktan vazgeçmedi.

Burdur- Antalya kara yolunun 14'üncü kilometresinde bulunan, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu'nun içindeki göller kuraklık ve çevresel etkilerle kurudu. Buna rağmen İnsuyu Mağarası yıllardır ilgi odağı olmaya devam etti. Mağara içindeki 9 gölden biri olan Dilek Gölü de kuraklık ve çevresel faktörler nedeniyle tamamen kurudu. Buna rağmen ziyaretçiler gölün kurumuş alanına para atmaktan vazgeçmedi. Mağarayı ziyaret edenler dilek dileyip paraları kurumuş göle attı. Diğer yandan İnsuyu Mağarası'nı 2025 yılının 9 ayında 60 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.