Haymana'da Yeni Termal Kaplıca Kompleksi Açıldı

HAYMANA Belediyesi, 13 bin 500 metre kareye inşa ettiği termal kaplıca kompleksini açtı. Belediye turizm pastasından yeterli payı almak adına ilçedeki 6 bin yataklı termal tesis kapasitesine yenisini ekleyerek sağlık turizminde markalaşmayı hedefliyor. Tesis açılışında Semicenk de konser verdi.

Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın bütün ilçelerini mamur hale, kendi kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Başkanım konuşmasında bir şey söyledi zaten, kendi değerleriyle kalkınmak. Yani Haymana'nın kendi öz değerleriyle kalkınabileceğini mutlaka gösterecektir. Buradan dışarı iş için gitmemeleri lazım. İnsanlar doğduğu, yaşadığı yerde mutlu olması lazım. Bunun için de istihdam olması lazım. İnşallah başkanla el ele verip hem burayı turistik hale getireceğiz hem de istihdamı artıracağız" dedi.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da "Dünyanın en kaliteli kaplıca suyuna sahip Haymana. ve biz sadece yanı başımızdaki metropol ilçeler yani Ankara'yı kastetmiyoruz. Tüm Türkiye'yi bu şifa kaynağına, bu şifanın merkezine bekliyoruz. ve yatak kapasitesi 6 bin olan Haymana bu yükün altından kolaylıkla kalkabilecek bir kapasitede. Sloganımız bundan sonra şu: 7/24 Haymana. Yani 365 gün, haftanın 7 günü, 24 saat Haymana misafirlerini ağırlamaya hazır. İşte bu ve buna benzer tesisler ile bugün açılışını yaptığımız tesislerimizle ciddi bir tanıtıma da başlayacağız. Çünkü artık Haymana yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır" açıklamasında bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Sernur Yorulmaz ise " Haymana'nın kaplıca suyunda da hakikaten çok yüksek bir mineral yoğunluğu var. Ona bağlı olarak kadın hastalıklarında, çocuğu olmayan hanımefendilerde çok faydaları oluyor. Yaşlısı da genci de hiç fark etmez. Günümüzde eklem rahatsızlıkları artık yaşla ilgili değil. Oturma pozisyonlarımız, çalışma koşullarımız eklemlerde rahatsızlığa neden oluyor. Ama trafik kazalarımız da arttı. Yaralanmalarımız arttı, sinir kopmaları arttı. Onlarda kaplıca suyunun şifasını yüksek oranda görüyoruz. Haymana kaplıca suyundaki mineral yoğunluğu çok fazla. Fransa'nın Vişhi kaplıcalarıyla eşdeğerdir diye tıbbi verilerimiz mevcut. Onun için Haymana'ya herkesi bekliyoruz. Çünkü içindeki aktif mineraller ve tedavi edebildiği hastalıklar oldukça fazla" diye konuştu.

Anadolu Turizm İşletmeler Derneği Üyesi Ali Cenk Yorulmaz da "Haymana'nın kaplıca suyu dünya standartlarında tescillendiği için yatırımcıların şu anda gözde noktası haline gelmeye başladı. Birçok yatırım var Haymana'da. Yaklaşık 6-7 adet yıldızlı tesisimiz var. Dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Kaplıca destinasyonu dediğimiz zaman ilk akla gelen yerlerden bir tanesi Haymana olacak çok yakında, buna inanıyorum. Haymana kaplıca suyunun dünya standartlarında tescillenmiş olması, Ankara merkezine çok yakın olması bu konuda çok avantajlı geliyor yatırımcılar için" ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİ KADINLARIN ÜRÜNLERİ YENİ AÇILAN TESİSTE SERGİLİYOR

Haymana'daki girişimci kadınlar ise yeni açılan termal komplekste ve Haymana Kapalı Çarşısı'nda el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek aile bütçelerine destek oluyor. Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Şirin Biner yaptığı konuşmada "İlçeye kazandırılan yeni turizm tesisleri ile haymanalı girişimci kadınlar olarak yaptığımız el emeği ürünlerimizi sergileme fırsatı buluyoruz. Biz kadınlara desteğini esirgemeyen belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.