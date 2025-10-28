Haberler

Divriği'de Türkiye'nin 14'üncü Hava Kampüsü Açılıyor

Divriği'de Türkiye'nin 14'üncü Hava Kampüsü Açılıyor
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ın Divriği ilçesinde 31 Ekim Cuma günü Türkiye'nin 14'üncü hava kampüsünü hizmete açacaklarını duyurdu. Hava kampüsü, sportif ve amatör havacılığa destek sağlayacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Divriği'de Türkiye'nin 14'üncü hava kampüsünü hizmete açacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Sivas'ın Divriği ilçesinde 31 Ekim Cuma günü Türkiye'nin 14'üncü hava kampüsünün açılacağını duyuruldu. Bakan Uraloğlu, "Divriği'deki hava kampüsü ile ülke genelinde 12 ilde 14 hava kampüsümüz ile sportif ve amatör havacılığa destek vermeye devam edeceğiz. Divriği'de Türkiye'nin 14'üncü hava kampüsünü hizmete açacağız" dedi.

'HER İLÇEYE BİR HAVA KAMPÜSÜ'

Bakan Uraloğlu, mevcut hava kampüslerin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova, Çanakkale Bozcaada, Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ve Ardahan'da bulunduğunu aktardı. Uraloğlu, "Her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve batı Antalya'ya da hava kampüsü kazandırmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

'BÖLGE TURİZMİNE KATKI SUNACAK'

Divriği Hava Kampüsü'nün teknik özelliklerine değinen Bakan Uraloğlu, "Pist 1180 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde beton kaplama olarak inşa edildi. 8 adet parklama alanına sahip olan hava kampüste yalnızca 5 bin 700 kilogramın altındaki hava araçlarıyla sportif ve amatör amaçlı uçuşlar gerçekleştirilecek" dedi. Uraloğlu, burada ticari uçuşların yapılmayacağını, jet motorlu uçakların iniş-kalkış gerçekleştiremeyeceğini, uçuşların görerek uçuş kuralları (VFR) kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti. Uraloğlu hava kampüsünün bölgeye sağlayacağı kazanımlara da değinerek, "Hava kampüsleri, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırlıyor. Bu yönüyle, hava kampüsleri hem ekonomik gelişime katkı sağlıyor hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkan tanıyor. Divriği Hava Kampüsü, bölge turizmine katkı sunacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasında rol oynayacak" açıklamasında bulundu.

