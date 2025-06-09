Bodrum'da Bayram Dönüşü Kalabalığı: 15 Binden Fazla Araç Çıkış Yaptı

Bodrum'da Bayram Dönüşü Kalabalığı: 15 Binden Fazla Araç Çıkış Yaptı
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Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yoluna geçti. Son 24 saatte 15 binden fazla aracın ilçeden ayrıldığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatilinin son gününde tatilciler dönüş yoluna geçti. Son 24 saatte, ilçeden 15 binden fazla aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son günü ile birlikte dönüş yoluna geçildi. Tatilciler, sabah saatlerinden itibaren ilçeden ayrılmaya başladı. Gümbet Kavşağı Bodrum- Milas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında tatilcilerin kentten ayrılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. Bu kapsamda, son 24 saat içerisinde ilçeden 15 binden fazla araç çıkış yaptığı bildirildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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