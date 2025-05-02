Bodrum'a 'Explora I' Yolcu Gemisi ile 590 Turist Geldi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 'Explora I' isimli yolcu gemisi 590 turist getirdi. Kente gelen turistler tarihi noktaları ziyaret etti.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Malta bayraklı 248 metre uzunluğundaki 'Explora I' kruvaziyer saat 09.00'da Bodrum'a demirledi. Gemide ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere 590 turist ve 634 mürettebat bulunuyor. İlçeye gelen turistler Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi noktaları gezerken, turlara da katıldı. Yolcu gemisinin saat 20.00'da Samos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),