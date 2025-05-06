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Antalya, 2025 Yılı D-8 Yılın Turizm Şehri Seçildi

Antalya, 2025 Yılı D-8 Yılın Turizm Şehri Seçildi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılı için D-8 Yılın Turizm Şehri olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bu durumun Antalya'nın doğal güzellikleri ile kültürel mirasının bir takdiri olduğunu belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılı için D-8 Yılın Turizm Şehri olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya'nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir" dedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 4'üncü D-8 Turizm Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen '2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü'nün Resmi İlanı ve Açıklaması' oturumunda, toplantıya ev sahipliği yapan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathi tarafından, Antalya'nın bu ünvana layık görülmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a özel bir ödül takdim edildi.

Antalya, D-8 teşkilatının ilk 'Yılın Turizm Şehri' olarak tarihe geçti. Bu uygulamanın geleneksel hale getirilmesiyle birlikte, her yıl D-8 üyesi ülkelerden bir şehir bu ünvana layık görülerek, farklı destinasyonların öne çıkarılması hedefleniyor.

Ödül töreninin ardından konuşan Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti adına Antalya'yı 2025 yılı için D-8 Yılın Turizm Şehri olarak seçen tüm D-8 üyesi ülkelere teşekkür etti.

Antalya'nın Türkiye'nin turizme yönelik uzun vadeli kararlılığının simgesi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu bizim için sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda Antalya'nın eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve modern turizm altyapısının bir takdiridir" diye konuştu.

Türk Rivierası olarak bilinen Akdeniz kıyısındaki Antalya'nın, 2024 yılında berrak suları, antik kalıntıları ve sıcak misafirperverliğiyle 17 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Ersoy, Antalya'nın 2025 yılında D-8 turizminin ruhunu ve potansiyelini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin bu fırsatı diğer D-8 ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak ve üye ülkeler arasındaki halklar arası bağları artırmak için kullanacağını belirten Bakan Ersoy, "2025 yılında Antalya, D-8 üyesi ülkelerle iş birliği içinde çok sayıda kültürel etkinlik, tanıtım faaliyetleri ve toplantılara ev sahipliği yapacaktır. Hepinizi bu girişimlere katılmaya ve D-8 Turizm Şehri Antalya'yı kendi ülkelerinizde tanıtmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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