AJet, Prag Seferlerine 15 Aralık'ta Başlıyor
AJet, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. 15 Aralık'tan itibaren İstanbul'dan Prag'a seferler düzenleyecek. Haftada 4 gün gerçekleşecek seferler için biletler 49 Euro'dan başlıyor.

YURT içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, 15 Aralık'ta Çekya'nın başkenti Prag seferlerine başlayacağını açıkladı.

Yurt dışında 34 ülkeye uçuş yapan AJet, Çekya'nın başkenti Prag'ı uçuş rotasına ekledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na ilk sefer 15 Aralık'ta düzenlenecek. Seferler; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün olacak. Misafirlerine ekonomik fiyatlarla seyahat imkanı sunan AJet, İstanbul-Prag seferleri için fiyat tarifesini de belirledi. Yeni hattın biletleri, 49 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

