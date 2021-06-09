Turizm sektörünün beklediği açıklama Rusya'dan geldi: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz

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Rusya'dan, Türkiye dışişleri heyeti ile yapılan görüşmelere ilişkin bir açıklama geldi. Moskova yönetimi, karşılıklı uçuşların yeniden başlaması için her iki ülkenin de hemfikir olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri'nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko'nun katıldığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"İstişareler sırasında taraflar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun yüksek dinamiklerini koruma, pandemi kaynaklı durumun normale dönmesi ile ilgili bakanlıklar arasındaki temasların yeniden sağlanması ve Rusya ile Türkiye arasında hava yolu taşımacılığının tamamıyla eski haline döndürülmesi üstünde mutabık kaldılar."

SPUTNİK V İÇİN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Tarafların ayrıca, ikili ilişkileri her yanıyla ele almaya devam etmekte anlaştıkları kaydedilen açıklamada, "Rus aşısı Sputnik V'nin Türkiye topraklarında üretilmesi dahil olmak üzere, koronavirüsün yayılımının sonuçları ile mücadele alanında iş birliğinin genişletilmesi ayrı bir önem taşımaktadır" denildi.

UÇUŞ YASAĞI 21 HAZİRAN'A KADAR UZATILMIŞTI

Rusya, Türkiye ile uçuşları ilk olarak 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlamıştı. Moskova yönetimi, son olarak Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar uzatılmasına karar vermişti.