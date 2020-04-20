"Turizm sektörü bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacak" Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Kongre & Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, turizm sektörünün koronavirüsün yarattığı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacağını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Kongre & Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, turizm sektörünün koronavirüsün yarattığı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacağını söyledi. Kaynak: Dunya.com