"Turizm sektörü bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacak"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Kongre & Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, turizm sektörünün koronavirüsün yarattığı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacağını söyledi.
20.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:41
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Burkon Kongre & Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, turizm sektörünün koronavirüsün yarattığı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com