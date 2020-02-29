Turizm İstişare Kurulu'ndan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

29.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:48

Turizm İstişare Kurulu, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Ülkemizin ve milletimizin, güçlü ve haklı duruşu ile bu zor günlerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Her daim, sektörümüzün tüm bileşenleri ile tek vücut olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Kurul tarafından İdlib'deki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenliği için görev yapmakta oldukları Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, millete sabırlar dilendi.

Açıklamada, turizm sektöründe en önemli unsur olan ülke güvenliğinin sağlanması için gece gündüz canla başla mücadele eden tüm emniyet güçlerine ve askerlere şükranların sunulduğu belirtilerek, "Turizm İstişare Kurulu olarak, ülkemizin ve milletimizin, güçlü ve haklı duruşu ile bu zor günlerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Her daim, sektörümüzün tüm bileşenleri ile tek vücut olarak devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanında olduğumuzu değerli kamuoyumuzun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Turizm İstişare Kurulu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TUREB Başkanı Suat Tural, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, DTB Başkanı Erkan Özata, TÖSHİD Başkanı Mehmet Nane'den oluşuyor

Kaynak: AA