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Turizm bölgesi Belek, golf tutkunlarını bekliyor

Golf turizminin gözde adreslerinden Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki sahalarda, eylülde başlayacak sezon öncesi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

14.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:10

Golf turizminin gözde adreslerinden Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki sahalarda, eylülde başlayacak sezon öncesi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

En çok kazandıran turizm dallarından biri olarak öne çıkan golf, özellikle Belek bölgesinin dünyaca tanınmasında etkin rol üstleniyor.

İklimi, yüksek hizmet kalitesine sahip otelleri ve dünya standartlarına uygun 16 golf sahasıyla gözde merkezlerden biri haline gelen Belek'teki sahalarda çim ve bayraklar bakım ve onarımdan geçiyor.

Golf turizmine hizmet veren emekçiler için gün erken başlıyor, önce uzayan çimler kesiliyor. Unutulan küçük bir alan, topun yönünü ve oyunun seyrini değiştirebiliyor. Bu nedenle golf sahası üzerinde hassas ölçümler yapılıyor. Çim kesimi sonrası saha temizleniyor, bayrak pozisyonlarında değişiklik yapılıyor.

Caddy'lerin yerine kediler sahada

Gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekse sezona ara verilmesi nedeniyle yeşil sahalarda sakin günler yaşanıyor. Oyuncular olmayınca onların çantalarını taşıyıp, sopalarını temizleyen, amatör sporculara oynadıkları sahayı tanıtan "caddy"ler de sahalarda gözükmüyor.

Bir dönem oyuncuların ve otelde konaklayanların maskotu haline gelen "Arthur" ve "Türkan" adındaki kediler, yeşil sahalardan ayrılmıyor.

Sezon eylülde başlıyor

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle martta sezonu kapatan golf sahalarında bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Özellikle çimlerin sürekli bakım istediğini vurgulayan Şahin, "Zamanın durduğu bir ortamla karşı karşıya kaldık. Ancak bu süreçte çimlerin bakımlarını yaparken, daha önce fark etmediğimiz eskiyen, yıpranan yerleri onarma şansımız da oldu. Çimlerde havalandırma yaptık, belli hastalıklara karşı koruduk, dönemsel olarak da ekimler yaptık. Misafirlerin olmaması saha çalışanların işine yaradı, istedikleri gibi sahayı hazırladılar." ifadelerini kullandı.

Personelin sosyal mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarını dikkat ederek çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, bu süreçte saha çalışmalarının dışında personel eğitimlerine de ağırlık verdiklerini kaydetti.

Dünya standartlarına sahip 16 golf sahasının misafirlerini beklediğini aktaran Şahin, "Eylül'den itibaren golf sezonu başlıyor, biz de misafirlerimizi bekliyoruz. Bu sahalar misafirlerimizle, ekonomiye getirdikleri canlılıkla güzel." dedi.

Turizm bölgesi Belek, golf tutkunlarını bekliyor

Kaynak: AA

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