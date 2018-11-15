Turhal Ekolojik ve Demografik Açıdan Tarım İçin Çok Avantajlı

Tokat'ın Turhal ilçesinde tarımsal projelerle ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, ilçenin ekolojik ve demografik açıdan tarım için avantajlı bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muammer Gürçay ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendisler, veteriner hekimler katıldı. Yapılan toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Üçer, ilçenin ekolojik avantajları, demografik özellikleri ile beraber Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ulaşım güzergahında yer almasının getirdiği avantajlarını dikkate alarak yapılacak olan tarımsal projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, toplantıda 2017 yılında ilçede uygulanan Turhal Bağcılığını Geliştirme Projesi'nin de geniş çaplı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Örtü altı tarımının yaygınlaştırılmasının öneminin de üzerinde durduklarını söyleyen Kaymakam Üçer, "Son yıllarda İl Özel İdare kaynaklı ve Genç Çiftçi projesi kapsamında yapılan yüksek sistem örtü altı sera miktarının 50 dekara ulaşmıştır. Tarım işletmelerinde birim alandan en yüksek gelir sera işletmelerinde elde edilmektedir. İlçemizdeki mikro klima alanları, kuzeyi kapalı alanlarda örtüaltı sebze tarımı yaygınlaştırılarak kış döneminde sebze tarımını geliştirerek üreticilerimizin tarımsal gelirini arttırmak amacıyla örtüaltı sera projesi geliştirilmesine karar verildi. Ayrıca Ayranpınar köyünde önceki yıllarda tesis edilen Lavanta bahçelerinde ilk hasatların başlaması ile elde edilen gelirin diğer ürünlere nazaran yüksekliği, lavantanın ilçemize adaptasyonun yüksek olması yaygınlaştırılması gerekliliği konusunda örnek oluşturdu. Yine Ayranpınar köyünde lavanta bahçesi tesis etmek isteyen çiftçilerin belirlenmesi, ihtiyaçları olan fide miktarların tespit edilmesi ve temini konusunda proje çalışması yapılması hususunda kararlar alındı. Son olarak sözleşmeli çörekotu yetiştiriciliği konusunda üretici ve alan tespiti yapılması ve ekiliş yapılan alanların takibinin yapılarak ilçemize adaptasyonunun tespiti, verim-gelir analizlerinin yapılması kararını da bu toplantımızda aldık" diyen Kaymakam Üçer, asıl hedefimiz çiftçilerimizi gelir seviyesini artırarak ilçemizdeki tarımsal üretim miktarını yükseltmektir" diyerek sözlerini tamamladı. - TOKAT