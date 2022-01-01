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Turgutluspor'un en golcüsü Berat

Turgutluspor'un en golcüsü Berat
Demirören Haber Ajansı / Tuncel Yılmaz - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da ilk yarının en golcü oyuncusu attığı 5 golle Berat Altındiş oldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 22 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da ilk yarının en golcü oyuncusu attığı 5 golle Berat Altındiş oldu. Bu sezon 6'sı ilk 11'de olmak üzere 14 maçta forma giyen Berat, 5 kez ağları sarsmayı başardı. Kırmızı-siyahlı takımda Berat'ı 4 golle Burak Çoban ve Mutlu Aksu takip ediyor. Takımda Burak Osman 2 gol kaydederken, Hamit, Özgür, Emirhan, Semih ve Sarper de birer kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarı çalışmaları için yarın tesislerinde kampa girecek Turgutluspor'da yönetim transfer arayışlarını sürdürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Tuncel Yılmaz - Spor Haberleri

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