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Turgutluspor Teknik Direktörü Gülay'ın acı günü

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor Teknik Direktörü Gülay'ın acı günü

Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay'ın babası Hüseyin Gülay 72 yaşında kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay'ın babası Hüseyin Gülay 72 yaşında kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hüseyin Gülay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Turgutlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Yeni Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Gülay ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Pazar günü deplasmanda oynanacak Vanspor FK maçı için takımla birlikte yola çıkan teknik direktör Nazım Gülay acı haberi uçakta aldı. Henüz kalkmamış olan uçaktan inen Gülay, Turgutlu'ya dönerek babasının cenaze törenine katıldı.


Turgutluspor Teknik Direktörü Gülay'ın acı günü

Turgutluspor Teknik Direktörü Gülay'ın acı günü

Demirören Haber Ajansı - Spor

Devlet Hastanesi, Turgutluspor, Gülay, Kalp, Spor, Haberler

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