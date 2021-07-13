Turgutluspor sahaya indi
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Turgutluspor sahaya indi

Turgutluspor sahaya indi
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecekTurgutluspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecekTurgutluspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Kazım Akgün yönetiminde yapılan çalışmayı Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ve yöneticiler yakından takip etti. Yeni transfer Hakan Turan da antrenmanda yer aldı. Antrenman öncesi kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Kazım Akgün, "Yeni sezon tüm kulüplere hayırlı ve uğurlu olsun. Kazasız ve sakatlıksız bir sezon diliyorum" dedi.


Turgutluspor sahaya indi
Turgutluspor sahaya indi
Turgutluspor sahaya indi
Turgutluspor sahaya indi
Turgutluspor sahaya indi
Turgutluspor sahaya indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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