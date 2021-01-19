Turgutluspor, Ramazan Kurşunlu'ya emanet

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi teknik direktör İbrahim Cezayir'le yollarını ayıran Turgutluspor, takımı Ramazan Kurşunlu'ya emanet etti. Profesyonel kariyerinde Altay, Beşiktaş, Diyarbekirspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor kalelerini koruduktan sonra teknik adamlığa başlayan 40 yaşındaki Kurşunlu, 2018-19 sezonunda Bandırmaspor, geçen sezon ise TFF 1'inci Lig'de Menemenspor ve Balıkesirspor'u çalıştırdı. Ramazan Kurşunlu, Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'ndeki Turgutluspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Törene Başkan Taner Kestaneci, Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Coşkun, yönetici Ali Pekdikmen de katıldı. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra birlik ve beraberlik mesajları veren genç teknik adam, takımıyla, yönetimiyle, taraftarıyla, halkıyla ve basınıyla bir olacaklarının altını çizdi. Kurşunlu, "Başkanımıza bu güzel camiaya bizi layık gördüğü için teşekkür ederim. Geçen yıldan beri devam eden bir başarı var. Bu camiada olmaktan son derece mutluyuz. Umut ediyoruz ki sezonu en iyi yerde bitireceğiz" diye konuştu.

Takıma katkı verecek nokta transferler yapmak istediklerini belirten Kurşunlu, "Devre arasında transfer zordur ama takımımızın menfaatleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacağız. Yıllarca Turgutluspor'u takip ediyoruz. Taraftarlar her zaman bu camiaya sahip çıktı. Rica ediyorum, bu güzel camiaya sezon sonuna kadar Turgutlu halkı ve taraftarlar desteklerini hiç esirgemesinler. Onlar takımın en önemli silahları. Bizler gideriz, onlar baki kalır. Destekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda mutluluk yaşayacağız. Hayırlısı olsun, Allah utandırmasın" dedi. Genç teknik adamın yardımcılıklarını Serkan Demir, Fatih Egedik, Ali Çalış, Besim Koçal ve Kemal Kanatlarlı yapacak. ERKAN SÜER'DEN 6 AYLIK İMZA

Devre arasında takımdan ayrılan isimlerle güç kaybeden Turgutluspor, ara transfer döneminde de ilk imzayı Şanlıurfaspor'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'e attırdı. Kırmızı-siyahlılar, genç oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Erkan, futbola Tokatspor altyapısında başlayıp daha sonra Gençlerbirliği, Beypiliç Boluspor, Galatasaray ve Şanlıurfaspor'da oynadı. Turgutluspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Erkan Süer, kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi.

- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ