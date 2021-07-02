Turgutluspor'da yönetim Abdullah Ercan'la yolları ayırdı
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Turgutluspor'da yönetim Abdullah Ercan'la yolları ayırdı

Turgutluspor'da yönetim Abdullah Ercan'la yolları ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim, geçen sezon ikinci devrede takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Ercan'la yolları ayırdı.

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim, geçen sezon ikinci devrede takımın başına getirilen teknik direktör Abdullah Ercan'la yolları ayırdı. Geçen sezon İbrahim Cezayir ve Ramazan Kurşunlu'dan sonra 3'üncü teknik direktör olarak Turgutluspor'da görev yapan Abdullah Ercan, takımın başında 11 maça çıktı. 

Ercan yönetimindeki Turgutluspor, bu maçlarda sadece 1 galibiyet elde edebilirken, 6 yenilgi aldı ve 4 kez berabere kaldı. Bu sonuçlardan sonra takımdaki geleceği belirsiz olan eski ünlü futbolcuyla masaya oturan yönetimin karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Bir yandan teknik direktör arayışına başlayıp, bir yandan da transfer görüşmelerine başlayacak olan Turgutluspor'u hareketli günler bekliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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Turgutluspor'da yönetim Abdullah Ercan'la yolları ayırdı - Haberler Spor
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