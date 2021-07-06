Turgutluspor'da teknik direktörlüğe Akgün getirildi
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Turgutluspor'da teknik direktörlüğe Akgün getirildi

Turgutluspor'da teknik direktörlüğe Akgün getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, geçen sezonun son bölümünde takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Ercan'la yolların ayrılmasının ardından yeni sezon öncesi Kazım Akgün ile resmen anlaşmaya vardı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, geçen sezonun son bölümünde takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Ercan'la yolların ayrılmasının ardından yeni sezon öncesi Kazım Akgün ile resmen anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu 54 puanla 9. sırada bitiren Turgutluspor, Teknik Direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırdı. Yaşanan bu gelişme sonrası Ege ekibi takımın başına Manisalı Teknik Direktör Kazım Akgün'ü getirdi. Turgutlu'da Başkan Taner Kestaneci ile bir araya gelen Kazım Akgün'ün resmi sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi. 42 yaşındaki teknik direktör Turgutluspor ile 12 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kazım Akgün, Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Reha Erginer, Reha Kapsal, Fuat Çapa, Hakan Kutlu, Ahmet Taşyürek gibi isimlerle Manisaspor, Boluspor, Denizlispor, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ümraniye takımlarında görev aldı.

Kariyerine Manisaspor'da altyapı koordinatörü olarak başlayan Akgün, daha sonra altyapılarda yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Akgün, 2018-2019 sezonunda Manisaspor'un başında teknik direktör olarak 29 maça çıktı. Ardından Ümraniyespor'da yardımcı antrenörlük yapan genç teknik adam, 8 Eylül 2020'de yardımcı antrenör olarak göreve geldiği Boluspor'dan 19 Ekim 2020'de ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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