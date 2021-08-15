Turgutluspor'da Rıdvan yuvaya döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Turgutluspor, Belediye Derincespor'dan altyapısında yetişen eski oyuncusu Rıdvan Aykan'la anlaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Turgutluspor, Belediye Derincespor'dan altyapısında yetişen eski oyuncusu Rıdvan Aykan'la anlaştı. Kırmızı-siyahlıların altyapısında yetişip profesyonel olduktan sonra Aydınspor, Torbalıspor, Evrensekispor, Aydınspor 1923, Bergama Bld, Denizli BŞB, Cizrespor, Menemen, Kütahyaspor, Aliağa FK, Kartalspor, Gölcükspor ve son olarak Belediye formalarını giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkan Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle sözleşme imzalayıp yuvaya döndü. Rıdvan, imza töreninde, "Yıllar sonra yuvama geri döndüğüm için mutluyum. Bu arma ve forma benim için çok kutsal. Çünkü memleketinin takımından çok başka bir duygu. Bu şehir için yeniden mücadele etmek beni heyecanlandırıyor. Bu forma için sonuna kadar mücadele edeceğim. Tüm Turgutlulu taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. İnşallah onların ve şehrin desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi. Kulüp Başkanı Kestaneci ise şehrin evladı Rıdvan'ın takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci