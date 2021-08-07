Turgutluspor'da Erdoğan Kaya yuvada kaldı
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Turgutluspor'da Erdoğan Kaya yuvada kaldı

Turgutluspor'da Erdoğan Kaya yuvada kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kiralık olarak dahil olan ve forma giydiği 12 maçta sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Beşiktaş'ın U"mit Milli Takım oyuncusu Erdogˆan Kaya ile 1 yıllık kiralık olarak anlas¸ma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kiralık olarak dahil olan ve forma giydiği 12 maçta sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Beşiktaş'ın U"mit Milli Takım oyuncusu Erdogˆan Kaya ile 1 yıllık kiralık olarak anlas¸ma sağladı.

Genç futbolcu Erdoğan Kaya, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelirken, resmi sözleşmeye imza atarak, formayı giyip poz verdi. İmza töreni sonrası konuşan Erdoğan Kaya, "Geride kalan sezonda burada çok güzel maçlar çıkardım. Beni transfer etmek istediklerinden düşünmeden teklifi kabul ettim. Burada olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Turgutusporumuzun başarısı için sahada canla başla mücadele edeceğim" dedi.

Erdoğan Kaya gibi genç ve başarılı bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise "Erdoğan'ın kalitesini konuşmaya gerek yok. Geçen sezonki performansından memnun olduğumuz için tekrardan 1 yıllık kiralık olarak kadromuza kattık. Kendisi teklifimizi düşünmeden kabul etti. Gücümüze güç kattık. Takımımıza faydalı olacağına inancım tam. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca Beşiktaş yönetim kuruluna ve saygıdeğer başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Turgutluspor'da Erdoğan Kaya yuvada kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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