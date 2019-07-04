Turgutluspor'da 4 imza birden

TFF 3'üncü Lig'de teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'i getirip iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Turgutluspor, 4 imza birden attırdı.

Turgutluspor'da 4 imza birden
TFF 3'üncü Lig'de teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'i getirip iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Turgutluspor, 4 imza birden attırdı.
Kırmızı-siyahlılar iç transferde Necmi Çoban, Kadir Torbacı ve Güner Okay'la sözleşme yenilerken, dış transferde Düzcespor'den 22 yaşındaki eski oyuncusu ön libero Muhammed Can'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. Futbolcular için Irlamaz Spor Vadisi'ndeki kulüp binasında düzenlenen imza törenine ikinci başkan Hasan Hüseyin Coşkun ve basın sözcüsü Ali Pekdimen de katıldı.

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- Turgutlu
Kaynak: DHA
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