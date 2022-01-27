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Turgutluspor'a kahvaltılı moral

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor'a kahvaltılı moral

Turgutlulu işletmeciler Şahin-Emrah Ek, Turgutluspor'u kahvaltıda ağırladı.

Turgutlulu işletmeciler Şahin- Emrah Ek, Turgutluspor'u kahvaltıda ağırladı.

Düzenlenen etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye başkan yardımcıları, Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

İşletmeci Şahin Ek, " Turgutluspor'umuza hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çorum FK maçında başarılar diliyorum. Bizleri mutlu edecek bir sonuç alacaklarına inancım tam." dedi.

Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ise işletmeci Şahin-Emrah Ek'e nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederken, "İlk olarak iş insanı Şahin-Emrah Ek'e nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik Turgutlu'muza çok yakışıyor. Turgutluspor Turgutlu'nun takımı. Birlik ve beraberlik çatısı altında birleşip hep birlikte Turgutluspor'umuzu laik olduğu yere taşıyacağız." dedi. - MANİSA

Turgutluspor'a kahvaltılı moral

Turgutluspor'a kahvaltılı moral

Turgutluspor'a kahvaltılı moral

Turgutluspor'a kahvaltılı moral

Turgutluspor'a kahvaltılı moral

İhlas Haber Ajansı - Spor

Çorum Belediyespor, Turgutluspor, Turgutlu, Emrah, Spor, Haber

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