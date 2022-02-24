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Turgutluspor 1 puandan memnun

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor 1 puandan memnun

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Turgutluspor galibiyet hasretini 9 maça çıkarıp düşme hattında kalırken, teknik direktör Nazım Gülay skordan memnun olduğunu söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Turgutluspor galibiyet hasretini 9 maça çıkarıp düşme hattında kalırken, teknik direktör Nazım Gülay skordan memnun olduğunu söyledi. Gülay, her puanın değerli olduğunu belirterek, "Zorlu Ankaraspor deplasmanında aldığımız 1 puan motivasyonumuzu ve özgüvenimizi arttırmak için önemliydi. Disiplinli ve kontrollü bir şekilde başladığımız maçta ilk yarı rakibi 4-5 pozisyonda tehdit ettik" dedi.

Genç teknik adam, "İkinci devreye iyi başlamamıza rağmen yediğimiz gol kısa süreliğine moral ve motivasyonumuzu bozdu. Kısa sürede toparladık ve oyunun kontrolünü yeniden elimize aldık. Yediğimiz golden sonra da 2-3 net pozisyondan yararlanamadık. Beraberliği yakaladık ve hızlı hücumlarla fırsatlar da yakaladık. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için sahada her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu.Turgutlu, pazar günü 1461 Trabzon'u ağırlayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Ankaraspor, Gülay, Spor, Haberler

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