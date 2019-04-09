Turfanda soğan fiyatları düşürecek...5-6 lira arasında değişen fiyatların yarı yarıya düşmesi bekleniyor

Adana'da turfanda soğan hasadının başlamasıyla tarladan 5-6 lira arasında değişen soğan fiyatlarının yarı yarıya düşmesi bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan:

"Adana bölgesi yağışlı geçtiğinden soğanda bu yıl verim düşük"

ADANA - Adana'da turfanda soğan hasadına başlandı. Geçtiğimiz aylarda gündemi meşgul eden soğan fiyatlarının hasadın başlamasıyla yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da ilk soğan hasadına bugün başlanıldığını belirterek, "Soğan fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor. 2018 yılında soğan hasadı başladığında fiyatlar yüksek değildi. Aşırı sıcaklardan ve çiğ yağmasından kaynaklı, iklim şartları nedeniyle soğanda yüzde 50 verim düşüklüğü yaşandı. Hatay Reyhanlı'daki soğanda da verim düşüklüğü olunca fiyatlar tavan yaptı. Diğer illerde de aynı sıkıntı yaşanınca depolara soğan az girdi" dedi.

Soğanın tarla fiyatı 5-6 TL arasında

Soğan ihtiyacından dolayı ithalata izin verildiğini belirten Doğan, "Kuru soğanda yüzde 0 gümrük vergisi ile son karar ile Nisan ayı sonuna kadar ithalat kararı alındı. Şuan Adana'da soğan hasadı başladı. Önümüzdeki günlerde soğan fiyatı aşağı düşecektir. Şuan hasadı yapılan soğanın tarla fiyatı 5-6 TL arasında değişmekte. Hasadın devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde fiyatlar yarı yarıya düşecektir" dedi.

Doğan, Polatlı'daki depolarda bulunan soğanların bitme aşamasında olduğunu, Mısır'dan gelen soğanların şeklinin bozuk, İran'dan gelen soğanın da yeşil soğana benzediği, Özbekistan ve Azerbaycan üzerinden gelen soğanların da yaklaşık 18 günde ülkemize girdiği için yeşerdiğini ve fide verdiği için maliyeti yüksek olduğunu belirtti.

"Ürün tarlada kalınca soğan ekimi azaldı"

Adana'daki soğanlar da aşırı yağışlardan dolayı mantari hastalıklar oluştuğunu kaydeden Mehmet Akın Doğan, "Aralık ayından bugüne kadar Adana bölgesi yağışlı geçtiğinden dolayı soğanda bu yılda verim çok fazla beklenmiyor. Ekim alanı Adana'da 41 bin dönümken 2018'de 35 bin dönümdü. Bu yılda ÇKS kayıtları tam bitmediği halde 25 bin dönüm alan görünmekte. Patates, soğan ülkemizin zaruri ürünü olduğundan devlet tarafından desteklenmeli. Üreticilerimiz bu ürünleri geçtiğimiz yıllarda ürün bolluğundan dolayı ürünü tarlada kalınca soğanı korkarak ektikleri için ekim alanı azaldı. Aslında patates ve soğan ekim alanlarında çiftçimiz o yıl zarar ettiğinde tarım ilçe müdürlüğü tarafından zarar ziyan tespiti yapılıp da üreticilerimize o yıl içinde teşvik ve destek üretim alanları artacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA